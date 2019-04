Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Reisprogramma: Floortje naar het einde van de wereld

21.30-22.25 uur op NPO1

Op een berg op het Canadese eiland Cape Breton ontmoet Floortje de 39-jarige Sam. Hij is na een nomadenbestaan uiteindelijk neergestreken op de berg waar hij negen jaar geleden met niet meer dan twee tassen vol gereedschap werd gedropt.

Consumentenprogramma: De keuringsdienst van waarde

20.25-20.55 uur op NPO3

Wie een zak diepgevroren zeevruchten koopt bij de plaatselijke grootgrutter, stuit op iets vreemds. In zo'n zak zitten schaal- en schelpdieren uit alle bekende zeeën, behalve de Noordzee. Waarom komen die diertjes altijd van ver? Waarom zijn onze eigen garnalen en mosselen niet genoeg voor de vrieskist?

Docusoap: Wild op de Veluwe

20.35-21.30 uur op NPO1

Ruim twee jaar lang bracht filmmaker Luc Enting door in hutjes en tentjes op de Veluwe met slechts één doel: op film vastleggen hoe drie dierenfamilies vier seizoenen lang door het natuurgebied scharrelen, op zoek naar voedsel en naar de juiste partner om het nageslacht veilig te stellen. André van Duin zorgt voor passend commentaar.

Film: We’re the Millers

20.30-23.00 uur op Net5

Je ziet ze weer overal op de weg: brave gezinnen in grote campers op weg naar hun vakantiebestemming. De familie Miller is echter geen gezin en zeker niet braaf! Het is een samengeraapt zooitje dat op deze manier drugs uit Mexico wil importeren.

Film: Minions

20.30-22.15 uur op SBS9

Na twee Despicable Me-films waren we weg van de minions, die kleine gele schurkenhulpjes. In deze film komen we er eindelijk achter waar de minions vandaan komen, wat hun verschillende karaktereigenschappen zijn en hoe ze hun baas Gru ooit hebben ontmoet.

