Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Informatief programma: Terreur

20.25-21.15 uur op NPO2

Wat maakt iemand tot een terrorist en wie bepaalt eigenlijk wat terrorisme is? In zes afleveringen gaat Terreur op zoek naar antwoorden op vragen die bij iedere nieuwe aanslag steevast worden gesteld. De serie trapt af met de bomaanslag op 22 juli 1946 op het King David Hotel in Palestina, dat op dat moment dienstdeed als het hoofdkwartier van de Britten. Wat was de aanleiding van deze aanslag en wat waren de gevolgen voor de vestiging van de staat Israël?

Cultureel programma: Van onschatbare waarde

21.20-22.10 uur op NPO1

Het lijkt op Tussen kunst en kitsch, maar dan toch net even anders. In Van onschatbare waarde mag de verkoper zijn spullen namelijk aan vier experts aanbieden in plaats van één. Klinkt beter, maar natuurlijk zit er een flinke adder onder het gras: teruggaan naar een eerdere onderhandeling mag niet.

Realityshow: Counting On

20.30-21.30 uur op TLC

In het nieuwe seizoen van Counting On worden niet alleen veel baby's geboren, maar wordt ook veel getrouwd. John David gaat op z’n knieën voor Abbie, die zijn aanzoek volmondig accepteert. Maar voor het zo ver is, vertrekken Josiah en Lauren op huwelijksreis naar Oostenrijk.

Film: After the Sunset

22.50-00.50 uur op Veronica

Samen met zijn vriendin Lola (Salma Hayek) heeft meesterdief Max Burdett (Pierce Brosnan) zijn laatste kraak gezet en renteniert op de Bahama's. Zij vindt het zalig, maar bij hem begint het te kriebelen wanneer een kostbare diamant hun kant op komt.

Film: Mr. & Mrs. Smith

20.30-22.50 uur op Veronica

Na een paar jaar huwelijk komen Jane (Angelina Jolie) en John (Brad Pitt) van elkaar te weten dat ze huurmoordenaars zijn.

