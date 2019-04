Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij

Comedyserie: Crowded

17.55-18.25 uur op FOX

Nu dochters Stella en Shea het huis uit zijn, kunnen Mike en Martina eindelijk aan hun tweede jeugd beginnen. De inkt op het diploma van de meiden is nog niet opgedroogd of de dames staan alweer met hun koffers voor de deur. Als opa en oma dan ook nog te pas en te onpas binnen komen vallen, is voor Mike en Martina de maat vol. Er móét iets veranderen, en wel nu.

Realityprogramma: Kees van der Spek ontmaskert

20.30-21.30 uur op RTL 5

In deze laatste aflevering gaan Kees van der Spek en zijn verborgen camera achter laaienlichters aan die iemand voor ruim 2 ton oplichtten met een handel in nepaandelen. Het spoor leidt naar Malta, waar een keiharde confrontatie volgt met de criminelen.

Informatief programma: Sportlab Sedoc

21.05-21.45 uur op NPO2

Bij topsport is maar één ding echt belangrijk: winnen. Maar om op die bovenste tree van het ereschavot te kunnen klimmen, zijn niet alleen talent en veel training nodig, maar is de wetenschap bijna net zo belangrijk. Voormalig hordeloper Gregory Sedoc verdiept zich in het zesdelige Sportlab Sedoc in innovaties en nieuwe technologieën in de sport.

Film: Vanilla Sky

20.30-23.15 uur op RTL 8

David Aames (Tom Cruise) is een rijke uitgever die Julia Gianni (Cameron Diaz) graag in zijn bed heeft, maar toch verliefd wordt op Sofia (Penélope Cruz). Dit maakt Julia zo nijdig dat ze zichzelf met David te pletter rijdt. Hij overleeft het, maar hij is dusdanig mismaakt dat hij met een wit masker door het leven moet. Of niet?

Film: Hearts in Atlantis

23.30-1.25 uur op SBS9

De nostalgie straalt af van dit drama over de elfjarige Bobby (Anton Yelchin) die in de jaren zestig bevriend raakt met de mysterieuze oude Ted (Anthony Hopkins), wat een grote invloed heeft op het leven van de jongen.

