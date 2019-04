Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaireserie: Typisch: Marken

19.20-19.50 uur op NPO2

Aan de oevers van het Markermeer ligt Marken. Vroeger was Marken een eiland, maar na de aanleg van de dijk in 1957 is het nu officieel een schiereiland. Toch voelen de kleine tweeduizend bewoners zich nog steeds eilanders. Je woont dan ook niet in Marken, maar óp Marken. In deze eerste aflevering maken we kennis met de oudste bewoner van Marken: Luutje (98).

Bekijk ook dit lijstje met nieuwe films en series die afgelopen week op Netflix verschenen.

Woonprogramma: Kopen zonder kijken

20.30-21.30 uur op RTL 4

Merel en Marco zijn al jaren op zoek naar een dubbel benedenhuis met tuin in een van de meest geliefde wijken van Rotterdam. Met een tweede kind op komst en een huidige woning waar geen satéprikker meer bij kan, zit er maar één ding op: hun lot volledig uit handen geven.

Documentaire: 2Doc: De vrouwen van Venserpolder

21.00-22.00 uur op NPO2

In Venserpolder, een niet al te beste buurt in Amsterdam-Zuidoost, staat woonblok 10, gebouwd rondom een binnentuin. Jarenlang was het een plek waar je zonder pardon uit je schoenen werd geschoten, totdat een aantal vrouwen het gebied annexeerde met een moestuin.

Genoten van de documentaire? Bekijk dan ook dit lijstje met tien Netflix-documentaires waar je nog langer over na zult denken.

Film: The Patriot

20.30-00.00 uur op RTL 7

Na een stevig potje knokken met het Britse leger is de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten in 1776 een feit. Weduwnaar Benjamin Martin (Mel Gibson) onttrekt zich aan het strijdgewoel om te zorgen voor zijn zeven kinderen. Maar wanneer de sadistische Engelse officier Jason Isaacs een van die kinderen vermoordt, zweert Gibson wraak.

Behoefte aan nog meer actie, spanning en misdaad? Bekijk dan dit lijstje met vijf ondergewaardeerde actiefilms.

Film: Jerry Maguire

20.30-23.20 op RTL 8

De succesvolle sportagent Jerry Maguire (Tom Cruise) komt tot inkeer: het gaat niet om de deals, maar om zijn cliënten. Die gedachte levert hem zijn ontslag op, en wanneer hij voor zichzelf begint, is zijn verliefde boekhouder de enige die hem volgt.

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen.