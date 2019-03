De laatste aflevering van De Wereld Draait Door van dit seizoen trok vrijdag bijna 1,2 miljoen kijkers. Het programma legde het qua cijfers af tegen The Voice Kids, waar iets meer dan 1,7 miljoen mensen naar keken.

Daarmee staat de talentenshow op de tweede en DWDD op derde plek in de top tien van de best bekeken programma's van Stichting KijkOnderzoek.

De laatste aflevering van De Wereld Draait Door was een thema-uitzending waarin bekende DWDD-gezichten als Halina Reijn, Marc-Marie Huijbregts, Paul Witteman en Georgina Verbaan hun favoriete liedje deelden in het kader van de rubriek Songs in the Key of Life.

DWDD stopt sinds vorig jaar eerder in het televisieseizoen wegens de andere televisieverplichtingen van presentator Matthijs van Nieuwkerk. Het programma keert 4 september weer terug. Tot die tijd is op NPO1 om 19.00 de talkshow M te zien.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was met 1.865.000 kijkers het best bekeken programma van vrijdagavond.