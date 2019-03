Volgens RTL is er geen vervolgreeks in de maak van Dancing on Ice, de ijsdansshow die in 2007 werd uitgezonden. Donderdagavond werd in Shownieuws gemeld dat er gesprekken zouden plaatsvinden over een terugkeer van het programma.

"Dat is absoluut niet waar", zegt RTL hierover tegen NU.nl. Story-hoofdredacteur Guido den Aantrekker meldde donderdag in Shownieuws dat Gerard Joling aan hem zou hebben bevestigd dat er wordt gepraat over een nieuwe reeks van de ijsdansshow.

Volgens Den Aantrekker zou Monique Westenberg, de vriendin van André Hazes, zijn benaderd om als kandidaat deel te nemen.

Joling, die onlangs een contract tekende bij RTL, presenteerde eerder Sterren Dansen op het IJs op SBS. Dinsdag werd bekend dat SBS dit programma nieuw leven gaat inblazen en dat het komend najaar te zien zal zijn. Wie het gaat presenteren en wie als kandidaat meedoen, is nog niet bekend.

In 2007 werden beide schaatsprogramma's tegelijkertijd uitgezonden, wat in de media benoemd werd als 'de ijsdansoorlog'. SBS wist destijds meer kijkers te trekken.

Martijn Krabbé presenteerde de show

Dancing on Ice, dat twee seizoenen te zien was, werd gepresenteerd door Martijn Krabbé. In het eerste seizoen werd hij bijgestaan door Francesca Vanthielen, omdat het destijds nog samen werd gemaakt met de Vlaamse zender VTM. Er deden zowel Nederlands als Vlaamse kandidaten mee.

Het tweede seizoen bestond alleen uit Nederlandse deelnemers en John Williams werd toen aan het presentatieteam toegevoegd.