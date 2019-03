Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Docusoap: Our Twinsane Wedding

21.30-22.30 uur op TLC

De tweelingzussen Brittany en Briana wonen, slapen en werken niet alleen samen: ze staan nu ook op het punt om met een andere identieke tweeling te trouwen. En denk maar niet dat de twee na de bruiloft elk haar eigen weg gaat: het plan is met zijn Ieren samen te wonen en een gezamenlijk gezin te stichten.

Docuserie: Travel with a Goat

20.25-21.15 uur op NPO3

Een internationale celeb en een influencer reizen in duo's dwars door een onbekend land, met in hun kielzog een geit, die na een dag of vijf afgeleverd dient te worden bij de plaatselijke keurslager. De grote vraag: kunnen ze dat op dat moment nog wel? In deze eerste aflevering wordt Kenia doorkruist door de Spaanse influencers Abraham en Sophie, de winnares van het achtste seizoen van The Great British Bake Off.

Soap: Hanging with the Hendersons

18.15-19.10 uur op Animal Planet

Bij de familie Henderson zit het zorgen voor dieren in het bloed. Tony Henderson en zijn zoons Ross, Ryan en Cole werken allemaal in Fox Hollow, een van de drukste dierenklinieken van Colorado. Twee jaar geleden ging een filmpje van Ross, die tokkelend op zijn gitaar een serenade bracht aan een zenuwachtige patiënt, viral. Hoog tijd dus voor een eigen reallifesoap.

Film: Flashdance

20.30-22.30 uur op RTL 8

Alex (Jennifer Beals) werkt overdag als lasser en danst 's avonds in een nachtclub. Ze wil zich inschrijven op een dansschool, maar heeft eigenlijk het lef niet.

Film: The Grand Budapest Hotel

23.00-00.35 uur op NPO3

In een tot in de puntjes gedistilleerde zuurstofwereld is Gustave (Ralph Fiennes) de conciërge van een statig logement. Het hotel kampt met vergane glorie, maffe gasten en de diefstal van een kostbaar schilderij.

