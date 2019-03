Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Amusementprogramma: Top Gear

20.30-21.30 uur op Spike

Na de rel rond Jeremy Clarkson, die het einde van een begrip in tv-land inluidde, was het even ploeteren voor de BBC-hit Top Gear. Voormalige sidekicks Rory Reid, Matt LeBlanc en Chris Harris zijn inmiddels alweer een paar jaar op elkaar ingespeeld en trappen dit 25e seizoen af met de viering van de 116e verjaardag van de V8-motor.

Docuserie: Van Atlas naar Arabië

20.25-21.10 uur op NPO2

Na zijn trips in Van Nablus naar Ninevé en Van Ninevé naar Nazareth, gaat Kefah Allush in deze serie op zoek naar de wortels van de oude Berberstammen. Hij begint zijn reis langs de randen van het Midden-Oosten in het Marokkaanse Atlasgebergte. Eerste stop: de Aït Hdiddou-stam.

Docuserie: Break Free

20.55-21.40 uur op NPO3

Paul groeit op in Enschede, maar belandt vanwege de liefde 10.000 kilometer verderop in Maleisië. Zijn tweelingbroer Willem ziet de afstand tussen hen steeds groter worden, totdat die afstand op 17 juli 2014 onoverbrugbaar wordt. Vijf jaar na de ramp met de MH17 reist Willem zijn broer achterna.

Reportage: Iedereen Had Het Erover

21.30-22.30 uur op RTL 4

Het zeilmeisje Laura Dekker en de asielzaak rond de Congolese jongen Mauro; heel Nederland had er een mening over en er werd in koffiepauzes over gediscussieerd. Art Rooijakkers bezoekt deze hoofdpersonen, die plots groot nieuws waren. Hoe is het nu met hen?