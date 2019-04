Albert Verlinde presenteert 6 Inside anders dan dat hij RTL Boulevard heeft gepresenteerd. "De mensen zitten daar niet meer op te wachten. De tijden zijn veranderd."

Sinds begin januari presenteert Verlinde, in vaste samenwerking met Jan Versteegh en andere wisselende copresentatoren, het showbizzprogramma 6 Inside op SBS6. De rol van Verlinde is vergelijkbaar met zijn positie in RTL Boulevard, dat hij vijftien jaar presenteerde. Maar de manier waarop hij de rol van showbizzdeskundige invult, is volgens hem veranderd.

"Ik heb van alles meegemaakt, ik leid een bedrijf en ben als persoon veranderd. Massiever geworden", zegt Verlinde in de podcastversie van In de auto met.

"Ik heb ook aan het begin tegen John (De Mol, red.) gezegd: 'Als jij iedere avond een valse, dwarse Albert wil hebben, dan gaat dat niet gebeuren. Ik doe het niet op bestelling. Je krijgt de Albert die 57 is, die er nu is. Niet de Albert die twintig jaar geleden bij Boulevard begon. Die is er niet meer."

De kijkcijfers van 6 Inside zijn nog steeds niet heel florissant, maar Verlinde ontkent dat dit met 'een valse Albert' anders was geweest. "Dat staat daar los van. Mensen zitten niet meer te wachten op dat verhaal, de tijden zijn veranderd."

'Ik heb Rob terug in zijn mand gemept'

Verlinde vindt wel dat zijn collega's bij 6 Inside hem wat meer uit zijn comfortzone mogen halen: "Dat zou het spannender maken."

"Rob (Goossens, mediajournalist, red.) heeft een keer een poging gedaan om me voor lul te zetten, maar die heb ik terug zijn mand in gemept", zegt Verlinde gekscherend.

"Ze laten me ook allemaal uitpraten. Ik moet daar misschien iets van gaan zeggen. Ik hoop wel dat het snel verandert. Ze moeten niet denken dat de heilige Jozef aan tafel zit, maar uitspreken als ze het ergens niet mee eens zijn."