De MTV-reallifeserie Ex On The Beach: Double Dutch is vanaf zondag 19 mei weer te zien en dit jaar is het een "all-starseizoen".

Omdat de serie vijf jaar bestaat, doen dit seizoen negen vrijgezellen mee die eerder ook al in de serie te zien waren. Wie dat zijn, maakt de televisiezender vanaf 2 april bekend.

Ex On The Beach: Double Dutch draait om negen Vlaamse en Nederlandse stellen, die samen vier weken doorbrengen in een villa op een tropisch eiland. Ieder moment kan een ex van een van de deelnemers aankomen, die via de Tablet Of Terror wordt aangekondigd. Sommigen willen de relatie nieuw leven inblazen, anderen willen wraak nemen op hun ex.