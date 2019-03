Janine Abbring presenteert wederom het interviewprogramma Zomergasten. Het nieuwe seizoen is van 28 juli tot en met 1 september te zien op zondagen.

"Ik sta te springen! Nou ja, niet te hard natuurlijk, zo is die camper ooit gezonken", grapt Abbring in een persbericht van VPRO. Abbring presenteerde het vorige seizoen van het studioprogramma op een camper in het water.

Welke gasten Abbring in het nieuwe seizoen zal ontvangen, is nog niet bekend. Het is het 32e jaar dat de omroep het programma maakt.

In het verleden sprak de presentatrice onder anderen met Eberhard van der Laan, waarvoor ze een Sonja Barend Award ontving.