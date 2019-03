Chantal Janzen is door John de Mol benaderd om een overstap te maken naar zijn zender, maar de presentatrice zag geen toekomst bij Talpa. Na het vertrek van Wendy van Dijk en Linda de Mol bij RTL had Janzen "geen zin om het extra wiel aan de wagen te worden".

Janzen werd door John de Mol opgebeld en op de hoogte gesteld van alle veranderingen bij de zenders, zo vertelt ze in het AD. "Dat deed hij persoonlijk en dat was misschien ook niet voor niets. Maar ik was al zo ver in gesprek (met RTL, red.) dat ik het niet netjes vond om me terug te trekken. Dat wilde ik ook niet, omdat ik een mooi pakket kreeg aangeboden bij RTL. "

Dat Linda de Mol en Van Dijk de overstap wel maakten, begrijpt Janzen volledig, maar voor haar stond haar keuze vast. "Ik ben niet de zus van een zenderbaas, niet de geliefde van de programmadirecteur. Wat moet ik daar? Ik heb geen zin om het extra wiel aan de wagen te worden. Dat was ik bij RTL nooit en wil ik daar ook niet worden. Ik zou wel gek zijn om weg te gaan."

De presentatrice, die donderdag start met Chantal komt werken en onlangs de presentatie van The Voice kreeg toebedeeld, vindt dat er bij RTL een tandje bij moet.

"En ik hou wel van die spanning. Voel me verantwoordelijk en verbonden met deze club. Ik kijk elke dag naar de kijkcijfers. Heb ik altijd gedaan. Dat is ons vak. Ik vind het leuk dat er nu iets gebeurt. Er moet creativiteit komen. NPO, SBS6, we moeten allemaal goed nadenken."