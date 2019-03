Holly Mae Brood maakt haar debuut als presentatrice in de Nederlandse versie van het datingprogramma Love Island. Ze zal samen met de Vlaming Viktor Verhulst de presentatie op zich nemen, meldt RTL.

In Love Island, dat al in twaalf andere landen te zien is, gaan Nederlandse en Vlaamse singles op zoek naar ware liefde.

De kandidaten brengen zes weken door in een luxueuze villa op een mooie locatie. Kijkers bepalen welke deelnemers mogen blijven, maar ook welk stel wint.

Brood, de 24-jarige dochter van kunstenaar en muzikant Herman Brood, was als actrice te zien in de series Goede Tijden, Slechte Tijden en Nieuwe Tijden, en in de speelfilms als Sneekweek, Hart Beat en VALS.

Ook deed ze mee aan het zangprogramma It Takes 2 en won ze in 2018 samen met Soy Kroon het dansprogramma Dance Dance Dance.

Love Island is vanaf mei op RTL 5 te zien.