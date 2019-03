De Engelstalige versie van de journalistieke website De Correspondent wordt niet vanuit New York, maar Amsterdam geleid.

Dat schrijft medeoprichter Ernst-Jan Pfauth, die vorig jaar met Rob Wijnberg naar de VS verhuisde en vanuit daar campagne voerde voor The Correspondent, op Medium.

Via crowdfunding werd eind vorig jaar in een maand tijd 2,5 miljoen dollar (ruim 2,2 miljoen euro) opgehaald. Ruim 42.000 mensen uit meer dan 130 landen brachten het geld bijeen voor de Engelstalige website, die op 30 september wordt gelanceerd.

"We hebben ons campagnekantoor in New York gesloten en we hebben besloten dat we vooralsnog geen ander kantoor openen in de VS", aldus Pfauth. "Het is niet onze intentie een Amerikaanse nieuwsorganisatie te worden - we hebben leden uit meer dan 130 landen wereldwijd - maar willen in plaats daarvan over de grootste uitdagingen van deze tijd schrijven vanuit een wereldwijd perspectief. Amsterdam is een fantastische plek om te beginnen daarmee."

Het besluit van The Correspondent om het kantoor in New York op te doeken zorgt voor veel kritiek vanuit de Amerikaanse mediawereld. Velen hebben het idee dat hun een verkeerd beeld is voorgeschoteld.

Zo schrijft The Atlantic-journalist Scott Nover op Twitter dat The Correspondent "sterk de indruk heeft gewekt" met een Amerikaanse nieuwsorganisatie bezig te zijn geweest. "Misschien hebben ik en anderen verkeerde aannamen gedaan, maar het lijkt er nu op dat ze hun beloften niet nakomen."