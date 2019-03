Patty Brard had het gevoel dat ze gedwongen werd te kiezen tussen een contract bij SBS of RTL. De presentatrice koos er uiteindelijk voor te tekenen bij de zenders van John de Mol.

In haar column in Weekend schrijft de 64-jarige presentatrice dat ze erg genoot van het leven als freelancer. "Heerlijk hoppen van een Thais avontuur voor TLC naar een serie Hotter Than My Daughter bij RTL, via een aflevering Vier Handen Op Eén Buik bij BNNVara. Altijd werk en alleen maar doen waar je zin in hebt."

Maar nadat ze één keer Albert Verlinde verving bij 6 Inside werd dat volgens de presentatrice gezien als "een statement". "Dan moet er ineens gekozen worden tussen de twee grote commerciële partijen. Ik wilde eigenlijk niet kiezen en besloot daar in mijn vrije tijd op een strandbedje in Thailand nog eens rustig over na te denken."

Uiteindelijk gaf de goede band die Brard heeft met Erland Galjaard, werkzaam als creative director bij Talpa, de doorslag. De 'alles-of-niets-houding' die John de Mol afdwingt hielp daar ook bij.

"Ik heb voor Talpa gekozen omdat ik het laatste gedeelte van mijn carrière nog één keer vol gas aan iets wil werken waar ik over vier jaar op Ibiza met voldoening op terug kan kijken. Ik ga mijn schouders eronder zetten en met vereende krachten proberen er een groot succes van te maken."