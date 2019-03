Beau van Erven Dorens is niet van plan om nog een derde seizoen van Five Days Inside te maken. Het maken van het programma, waarvoor hij enkele dagen en nachten in een instelling verblijft, valt hem zwaar.

"Het is gewoon heftige shit", vertelde de presentator, die voor de tweede reeks van het programma onder meer een gevangenis, een verzorgingstehuis voor oudere kunstenaars en Villa Pardoes bezocht, aan RTL Boulevard.

"Ik zit daarnaast in allemaal andere programma's waar het ook niet altijd makkelijk is. Laten we dat maar gewoon even niet doen. Dus deze serie wordt hartstikke mooi, ziet er fantastisch uit. En dan kan zo iemand anders het gaan doen."

De nieuwe reeks Beau Five Days Inside is sinds dinsdagavond elke week te zien op RTL 4.