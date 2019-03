Verschillende artiesten suggereren deze week in Nieuwe Revu dat er achter de schermen bij The voice of Holland wordt gesjoemeld. Zo lijken er afspraken te worden gemaakt over hoe ver kandidaten het schoppen in het zangprogramma.

"Het is niet letterlijk gezegd, maar ik wist vooraf wel dat ik door zou gaan", zegt Dominique Elzer-Rombouts, die te zien was in het vierde seizoen van het programma.

Een andere benaderde artiest, die anoniem wil blijven en zelf ook niet meedeed, zegt dat werd gesuggereerd dat hij of zij "zeker in de halve finale zou komen".

Volgens een andere anonieme artiest, die meedeed aan het eerste seizoen van het programma, heeft bedenker John de Mol soms veel invloed. "Tijdens mijn optreden liep John de Mol naar de stoelen van Nick & Simon, waarbij hij een snijgebaar voor zijn keel maakte, zo van: deze mag niet door."

De Mol: 'Gelijke kansen voor iedereen'

De Mol laat via de pr-manager van Talpa, Hester van den Berg van Saparoea, weten dat er bij het programma zeker geen sprake is van doorgestoken kaart. "Alle talenten die in het programma de strijd aangaan, hebben gelijke kansen om winnaar van The Voice te worden", zo staat in een verklaring aan NU.nl.

"Niemand anders dan de coaches en de kijkers van het programma beslissen welke talenten door mogen naar volgende rondes en wie de winnaar uiteindelijk wordt, op basis van hun zang- en podiumprestaties."

Een woordvoerder van RTL, waar The Voice wordt uitgezonden, zegt het volgende tegen NU.nl: "Wij maken dit programma al tien jaar samen met Talpa. Wij hebben geen enkele reden om te twijfelen aan de eerlijkheid van het productieproces."

Geruchten over mogelijk gesjoemel gaan al langer rond, en niet alleen in Nederland. Twee weken geleden zei de Australische zanger Thom Lion in een radioprogramma nog dat hem een plek in de halve finale was beloofd als hij mee zou doen aan The Voice.

Nieuwe Revu sprak met in totaal zestien artiesten. Het tijdschrift met het hele artikel over The Voice verschijnt woensdag.