De KRO-NCRV moet een boete betalen voor een uitzending van Jinek uit juli 2018, waarin programmamaker Erland Galjaard commerciële fitnessapparatuur besprak.

Volgens het Commissariaat voor de Media is de omroep in overtreding van de Mediawet, omdat Galjaard in de uitzending over het fitnessapparaat Disq mocht vertellen.

Daarnaast werden ook filmpjes, waarin het gebruik van het apparaat centraal stond, uitgezonden. De omroep moet een bedrag van 20.000 euro betalen.

"Uit artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van de Mediawet 2008 volgt dat het niet is toegestaan dat het media-aanbod van de publieke mediadiensten vermijdbare uitingen bevat die onmiskenbaar tot gevolg hebben dat de afname van producten of diensten wordt bevorderd. Het Commissariaat is van oordeel dat hier in de betreffende uitzending van Jinek sprake van was", meldt het Commissariaat dinsdag.

Korte tijd geleden kreeg de AVROTROS ook een boete, omdat Ilja Gort in zijn programma Gorts Wijnkwartier een T-shirt uit zijn eigen webshop droeg.