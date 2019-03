De Nederlandse striptekenaar Ruben L. Oppenheimer heeft aangifte gedaan nadat iemand in een reactie op zijn tekening dreigde Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet "van kant te maken".

Dat laat Oppenheimer, onder meer werkzaam voor de Volkskrant, dinsdag weten op zijn Facebook-profiel.

"Vandaag heb ik aangifte gedaan van deze doodsbedreiging tegen Thierry Baudet die onder een tekening van mij werd geplaatst", schrijft Oppenheimer.

"Cartoons zijn een onderdeel van het publieke debat. Dat debat mag, moet stevig gevoerd kunnen worden. Je mag het met mij eens of oneens zijn. Je mag het met de politici die ik op de korrel neem eens of oneens zijn. Liefst middels argumenten, bij gebrek daaraan mag er gescholden worden. Maar er zijn grenzen. Bij dreigen met fysiek geweld zoals hier, tegen mij of tegen anderen doe ik ALTIJD aangifte."

Baudet afgebeeld als Charlie Chaplin

Op de respectievelijke tekening is Baudet afgebeeld in een bruin uniform, liggend terwijl hij een wereldbol op zijn vinger laat draaien.

Baudet komt in de tekening sterk overeen met Charlie Chaplin in de film The Great Dictator. In die film wordt nazileider Adolf Hitler gepersifleerd door de Britse artiest.