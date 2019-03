Beau van Erven Dorens praat met RTL 4 om na de zomer een avondprogramma te maken. Dat bevestigt de presentator in gesprek met Mattie Valk en Marieke Elsinga in hun ochtendshow op Qmusic.

RTL bevestigt aan NU.nl dat er gesprekken plaatsvinden, maar wil daar inhoudelijk niet op ingaan.

Wat hij gaat doen en of het een opvolger van RTL Late Night zal worden laat Van Erven Dorens in gesprek met de radio-dj's in het midden. Wel geeft hij aan niet bang te zijn om het geplaagde tijdsslot van RTL in te vullen.

"Zo zit ik helemaal niet in elkaar. Ik sta nooit te trillen, behalve gisteren toen ik me met een kapotte kitesurfvlieger 1 kilometer voor de kust bevond. Ik ben niet bang voor dat soort dingen, waar hebben we het over? We zijn in gesprek, dat is het antwoord."

Begin dit jaar maakte Twan Huys bekend te stoppen als presentator van RTL Late Night, nadat de zender hem te kennen had gegeven het programma van de televisie te halen. Huys nam vorig jaar september het stokje over van Humbert Tan, die het programma in zijn laatste periode als presentator ook niet uit een kijkcijferdal kon trekken.