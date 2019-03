De oprichter en volledige hoofdredactie van Women Church World zijn opgestapt. Volgens hen wil het Vaticaan het blad overnemen, nadat het tijdschrift misbruik van nonnen door geestelijken bekend had gemaakt.

In een redactioneel commentaar, dat nog niet is afgedrukt maar wel persbureau AP heeft bereikt, richt oprichter Lucetta Scaraffia zicht tot paus Franciscus: "We gooien de handdoek in de ring, omdat we ons omringd voelen door wantrouwen."

Scaraffia zegt dat het Vaticaan heeft geprobeerd het tijdschrift "onder mannelijk bewind" en de huidige hoofdredactie in diskrediet te brengen. Het tijdschrift verschijnt maandelijks in combinatie met de Vaticaan-krant L'Osservatore Romano.

Paus roept op tot bestrijding misbruik

Als de aantijgingen van Scaraffia kloppen, ziet het Vaticaan zich geconfronteerd met het zoveelste misbruikgerelateerde schandaal binnen de eigen geledingen.

Paus Franciscus zei vorige maand aan het slot van een driedaagse conferentie over de bestrijding van kindermisbruik onder geestelijken dat er geen gevallen meer verhuld mogen worden.

Het mag niet meer voorkomen dat het misbruik wordt verdoezeld of gebagatelliseerd, aldus de kerkvorst. Hij riep op tot een "frontaal gevecht" tegen misdrijven die "van de aarde moeten worden weggevaagd".