Sarah Chronis heeft zich in Wie is de Mol? dommer voorgedaan dan ze in werkelijkheid is. De actrice is dyslectisch en "geen megaster in rekenen", maar ze heeft het allemaal wel erg uitvergroot.

"Omdat ik merkte dat het in mijn voordeel werkte. Ik heb me dommer voorgedaan dan ik ben. En ondertussen schreef ik alles op van iedereen", aldus de 32-jarige actrice in gesprek met Viva.

Chronis werd dit jaar de winnaar van Wie is de Mol? en beantwoordde de meeste vragen goed over Merel Westrik, die de Mol bleek te zijn. De actrice zegt altijd al mee te hebben willen doen aan het programma. Toch viel het haar een stuk zwaarder dan ze verwachtte.

"Op tv zie je een aflevering van een uur, maar voor ons is dat 48 uur waarin het spel nooit stopt. Zelfs op je hotelkamer gaat het door, omdat je elke avond kiest met wie je een kamer deelt. In het begin vond ik het lastig om dat spelletje uit te zetten, ik bleef maar bezig in mijn hoofd. Totdat Evelien (de Bruijn, red.) tegen me zei: 'Saar, probeer het een beetje los te laten en ook te genieten van wat je meemaakt.'"

Chronis won ruim 10.000 euro. Wat ze precies met dat geld gaat doen, weet ze nog niet. "Ik investeer het graag op een goede manier. Een reis naar Japan staat sowieso hoog op mijn verlanglijstje."