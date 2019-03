Oprah Winfrey werkt aan twee documentaires voor de streamingdienst van Apple en komt met een nieuwe boekenclub. Dat werd maandag bekendgemaakt tijdens een presentatie van Apple in Californië.

Een van de documentaires heet Toxic Labor en gaat over seksuele intimidatie op de werkvloer. De andere docu, waarvan de naam nog niet bekend is, bestaat uit meerdere afleveringen en gaat over geestelijke gezondheid.

Vorig jaar werd al bekend dat de 65-jarige Winfrey, die jarenlang The Oprah Winfrey Show presenteerde, een meerjarige samenwerking aan zou gaan met Apple. Ze blijft ondertussen aan als voorzitter en CEO van haar eigen tv-zender OWN (Oprah Winfrey Network).

De streamingdienst, Apple TV+, wordt in het najaar gelanceerd.

Apple bindt ook andere beroemdheden aan zich

Winfrey is niet de enige beroemdheid die Apple aan zich wist te binden. Zo worden via Apple TV+ nieuwe afleveringen uitgezonden van Amazing Stories van regisseur Steven Spielberg en is de tv-serie The Morning Show met acteurs Reese Witherspoon, Jennifer Anison en Steve Carell (The Office) te zien via de betaalde streamingdienst.

Verder kondigden acteurs Jason Momoa (Aquaman) en Alfre Woodard de komst van de tv-serie See aan. Acteur Kumail Nanjiani (Silicon Valley) kondigde de komst van Little America aan, een tv-serie waarin elke aflevering zich focust op immigranten in de VS.

Sesamstraat-personages Big Bird (de Amerikaanse variant van Pino) en een muppet vertelden tijdens de presentatie over de serie Helpsters en filmmaker J.J. Abrams (Lost) en zangeres Sara Bareilles maakten bekend dat de serie Little Voice ook naar Apple TV+ komt.