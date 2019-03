Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityshow: De rijdende rechter

22.20-23.00 uur op NPO1

Gerhard Pril is al ruim 25 jaar lid van Phillips Hengelsportvereniging Veldhoven. Hij vist al die jaren op dezelfde manier, in zijn ouderwetse visstoel direct aan de oever. Sinds een paar jaar staan er echter steigers rondom zijn favoriete visvijver Het Karperputje. Alle vissers moeten nu vanaf een steiger vissen. Maar dat is Gerhard niet van plan.

Informatief programma: De Zorgwaakhond

21.30-22.20 uur op NPO1

Hoewel het Nederlandse zorgstelsel tot een van de beste van de wereld behoort en al jaren verkozen wordt tot het beste van Europa, gaat er ook in de polder nog heel wat mis. Omroep MAX-boegbeeld Jan Slagter duikt de komende weken in iedere aflevering van De Zorgwaakhond in twee cases waar het zorgtechnisch helemaal uit de hand liep.

Realityprogramma: Beau Five Days Inside

20.30-21.30 uur op RTL 4

Beau van Erven Dorens loopt in de komende acht afleveringen opnieuw mee bij verschillende instellingen waar je normaliter niet zomaar binnenkomt, zoals het Rosa Spier Huis in Laren en Villa Pardoes in Kaatsheuvel.

Woonprogramma: Zelfbouwers Rotterdam

21.30-22.30 uur op RTL 4

RTL volgt de komende acht weken zes koppels bij het bouwen van hun droomhuis samen met Herman den Blijker en Olcay Gulsen.

Film: Stargate

22.50-1.10 uur op Veronica

Egyptoloog Daniel Jackson (James Spader) en militaire ijzervreter Jack (Kurt Russel) reizen door een poort naar een planeet waar een buitenaards monster zich als de godheid Ra heeft vermomd om de mensheid tot slavernij te dwingen.

