Britt Dekker zal meerdere programma's gaan presenteren voor Talpa. Dat maakt de 27-jarige televisiepersoonlijkheid maandag bekend op haar Instagram-pagina.

Wat ze precies zal doen en op welke zender het zien is, wordt door Dekker niet vermeld.

Talpa laat desgevraagd weten dat in een van de programma's "haar ambitie als ruiter centraal staat". Dekker rijdt paard en doet sinds kort ook mee aan dressuurwedstrijden.

Het is niet haar eerste klus bij de zender. In 2014 presenteerde ze Het Beste Idee van Nederland, samen met Jochem van Gelder.

Dekker werd bekend na haar deelname aan Take me Out en Echte meisjes in de jungle. Daarna maakte ze enkele programma's in samenwerking met Ymke Wieringa. Sinds 2018 is ze te zien in Zappsport en Te leuk om waar te zijn.