Documentairemaker Sinan Can wil dat Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet naar zijn BNNVARA-tweeluik Sinan zoekt de klas van Elias kijkt: "Deze vluchtelingen proberen er wat van te maken."

Baudets partij, die vorige week na de Provinciale Statenverkiezing de grootste partij in de Eerste Kamer is geworden, pleit voor een restrictief immigratiebeleid, opvang in de regio en wilde het VN Vluchtelingenverdrag opzeggen.

"Je kunt op van alles iets aanmerken: op verdragen, op vluchtelingen, op landen die wel of niet de verantwoordelijkheid nemen mensen op te vangen, noem het maar op. En ik geloof ook best dat IS-strijders in de stroom van vluchtelingen hun weg hebben gevonden naar Europa. Maar een groot deel van de vluchtelingen uit Syrië probeert er echt iets van te maken", zegt Can in gesprek met NU.nl.

In Sinan zoekt de klas van Elias neemt Can een oude schoolfoto van een Syrische klas als uitgangspunt. Op de dag dat de schoolfoto wordt genomen, vinden de eerste explosies in Aleppo plaats. De klas valt na het beginnen van de oorlog uit elkaar en de kinderen zoeken, samen met hun ouders, een veilig onderkomen in buurlanden of andere werelddelen.

De voormalig klasgenootjes Elias (17) en Vina wonen, zonder het te weten, op enkele kilometers afstand van elkaar in Nederland. Als de twee tieners elkaar na zeven jaar voor het eerst weer zien, vindt er geen emotionele omhelzing plaats, maar dralen ze zenuwachtig op het bospad waar de ontmoeting plaatsvindt.

Can zorgde er bewust voor dat de kinderen zichzelf bleven: "Ik vind het gek om mensen tegen elkaar aan te duwen. Het moest er zo natuurlijk mogelijk uitzien, ze mochten niet acteren. Het zijn tieners, die zijn gewoon een beetje awkward. In het tweede deel zitten ze echter samen op de bank en kijken ze naar de beelden. Dan merk je dat ze elkaar ook troosten."

'Geen zin in zielig vluchtelingenverhaal'

Elias en Vina doen het goed op school. Ondanks het feit dat ze pas sinds korte tijd in Nederland wonen, beheersen ze de taal goed en volgen ze hoger onderwijs (respectievelijk HAVO en VWO).

Voor Can was het essentieel om juist deze jongeren uit te lichten: "Ik had geen zin in een zielig vluchtelingenverhaal. Dat klinkt oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet. Ik wil de grote groep in beeld brengen die er iets van probeert te maken. Die mensen worden vaak gecriminaliseerd en weggezet als gelukzoekers of profiteurs, maar je doet ze daarmee onrecht aan."

Of Can echt Baudet of diens kiezers zal bereiken met het tweeluik weet de maker niet. “Dat heb ik natuurlijk niet in de hand. Ik probeer documentaires naar eer en geweten te maken en aan de kijker over te laten wat hij ervan vindt. Maar ik ben heel erg geïnteresseerd in de groep die niks van vluchtelingen wil weten en vooroordelen heeft. Die hoop ik te bereiken."

"Misschien zien ze zo dat er echt mensen en kinderen zijn die hun best doen en komen ze tot andere inzichten. Ik wil mensen niet wegzetten en uitsluiten, we leven in een democratisch land met allerlei kleuren en geuren. De FvD- en PVV-stemmers zijn ook Nederlanders en horen bij dit land. Net zoals ik.”

Sinan zoekt de klas van Elias is maandag 25 maart en maandag 1 april te zien op NPO1.