Ruim een miljoen mensen hebben vrijdagavond het begin van de stille tocht voor de slachtoffers van de aanslag in Utrecht gezien. De start, met een toespraak van de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen, was te zien in een speciale uitzending van het NOS Journaal.

De extra uitzending belandde op de zevende plaats in de kijkcijfertop 25 van Stichting KijkOnderzoek. Bovenaan staat het NOS Journaal van 20.00 uur, met 2,1 miljoen kijkers.

Vanwege de speciale uitzending begon De Wereld Draait Door ongeveer tien minuten later. Naar dat programma keken zo'n 1,2 miljoen mensen.

De hele stille tocht was te zien in een uitzending van Hart van Nederland op SBS. Dat programma is niet terug te vinden in de kijkcijfertop 25.

Zo'n zestienduizend mensen liepen mee met de stille tocht naar aanleiding van de aanslag van maandag, waarbij drie doden en zeven gewonden vielen. De deelnemers liepen van het Jaarbeursplein naar het 24 Oktoberplein.