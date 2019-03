Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaire: Sinan zoekt de klas van Elias

22.15-23.05 uur op NPO 1

In Wie is de Mol? bleek Sinan Can de personificatie van passief (#watgaatsinandoen), maar in deze tweedelige documentaire over de klasgenootjes van de in 2013 uit Syrië gevluchte Elias gaat de onderzoeksjournalist iets actiever te werk.

Film: Bastille Day

20.30-22.30 uur op RTL 7

CIA-agent Sean Briar (Idris Elba) komt op het spoor van zakkenroller Michael, die per ongeluk een tas met explosief erin gestolen heeft. De twee gaan op zoek naar de daders, die hun terreurdaden steeds groter aanpakken.

Documentaire: 2Doc: Verward

20.55-22.00 uur op NPO2

Will is een van die duizenden 'verwarde' mensen in Nederland met wie de politie zich de afgelopen tijd moest bemoeien. Maar volgens Will is hij helemaal niet verward, er wordt juist een complot tegen hem gesmeed. Sinds 2011 filmt Will zijn leven om bewijsmateriaal te verzamelen tegen zijn belagers.

Informatief programma: Body Bizarre

22.30-23.30 uur op TLC

Terwijl de een zeurt over zijn wipneus en de ander zich schaamt voor haar o-benen, blijkt in een nieuw seizoen van Body Bizarre maar weer eens dat het leven niet alleen wordt bepaald door hoe het lichaam eruitziet. Hoe bizar het soms ook is.

Film: The First Wives Club

20.30-22.40 uur op RTL 8

In deze aangename film worden veertigers Elise (Goldie Hawn), Brenda (Bette Midler) en Annie (Diane Keaton ) door hun ondankbare eega's gedumpt voor jonge blaadjes. Dat roept om wraak, en wanneer de drie de handen in elkaar slaan, trakteren ze de kerels op een koekje van eigen deeg.

