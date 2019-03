Na het succes van de eerste reeks Beau Five Days Inside kon een vervolgseizoen niet uitblijven. "Ik betreed wereldjes waar je normaal gesproken niet binnenkomt", vertelt Beau van Erven Dorens in gesprek met NU.nl.

Bestond het vorige seizoen van Beau Five Days Inside nog uit zes afleveringen, dit keer zijn het er acht. De presentator bezoekt onder meer een gevangenis, een verzorgingstehuis voor oudere kunstenaars en Villa Pardoes.

In Villa Pardoes kunnen ernstig zieke kinderen een week vakantie vieren met hun familie. "Het was de eerste aflevering die we opnamen, en het was meteen raak", zegt Van Erven Dorens. "Ontzettend mooi hoe die mensen daar werken. Na vijf dagen hield ik van iedereen."

Van Erven Dorens is 24/7 aanwezig in de instellingen die hij bezoekt en dat draagt bij aan de kracht van het programma, stelt de presentator. "In het begin is het nog wat roestig, die mensen krijgen natuurlijk ineens te maken met een camera om hen heen. Gaandeweg leer je de mensen beter kennen, wordt de band sterker en dat voel je ook."

'Mensen schrikken van mijn bekakte stemgeluid'

In 2018 won het eerste seizoen van de documentaireserie een Televizier-Ring. De presentator ontving daarnaast veel lof voor zijn verschijning in het programma. "Ik ben niet anders dan wie ik ben", zegt Van Erven Dorens hierover. "De mensen die ik spreek schrikken zich eerst het lazarus van mijn bekakte stemgeluid en nette gedoe. Maar later zien ze dat ik gewoon een verhaal kom maken en met ze kom kletsen, koken en eten. Dan bouw je vanzelf een band met hen op."

Dat merkte hij ook goed tijdens de opnames die werden gemaakt in de gevangenis. "Op de eerste dag werd ik uitgescholden en kreeg ik allerlei verwensingen naar mijn hoofd geslingerd. Maar na vier dagen had ik goed contact met veel van die boeven."

'Ik werd er benauwd van'

De presentator vertelt dat alle opnames hem zijn bijgebleven, maar een van die afleveringen in het bijzonder: het Rosa Spierhuis, een woon- en werkgemeenschap van oudere kunstenaars.

"Het begon romantisch, met een beeld van oudere kunstenaars die nog schrijven, musiceren. Maar hoe langer ik daar rondliep, hoe meer ik begon te beseffen dat het uiteindelijk niet meer is dan een bejaardentehuis, waar mensen ook last hebben van geheugenverlies en andere kwalen waar we allemaal mee te maken krijgen. Ik werd er benauwd van."

Van Erven Dorens wil Videoland-special

Elke aflevering van Beau Five Days Inside speelt zich af binnen een tijdsbestek van vijf dagen. Overdag draaien een camera- en geluidsman mee, daarbuiten doet Van Erven Dorens dit zelf. Hij vindt het soms lastig dat er maar veertig minuten van die vijf dagen op televisie te zien zijn.

"We filmen zo veel, en al dat materiaal moet de regisseur en editor in 42 minuten zien te gieten. Dat is ontzettend moeilijk." De presentator prijst dan ook het werk van zijn collega's. "Ik zeg weleens: maak alsjeblieft een special voor Videoland, want er is zo veel meer materiaal om te delen."

Van Erven Dorens heeft soms ook nog contact met personen die te zien waren in het eerste seizoen. "Het is niet altijd mogelijk natuurlijk, maar ik zeg wel: je kunt me altijd bereiken. Je raakt toch verbonden met veel van die wereldjes, het is best intens wat je meemaakt samen. Dat gaat er niet meer uit."

De nieuwe reeks Beau Five Days Inside is vanaf 26 maart elke week te zien op RTL 4.