Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Koken: Made in Italy with Silvia Colloca

18.30 - 19.05 uur op 24Kitchen

Als ze ergens koken tot een kunst weten te verheffen, dan is het wel in Italië. Silvia Colloca reist dan ook door haar eigen land op zoek naar de beste keukenadresjes, om daar vervolgens de meest verfijnde recepten te ontrafelen.

Film: The Light Between Oceans

22.30 - 0.35 uur op NPO3

Vuurtorenwachter Tom (Michael Fassbender) en zijn vrouw Isabel (Alicia Vikander) zijn gelukkig op hun eilandje. Het enige dat ontbreekt, is een kind. Als de natuur niet wil helpen, komt het toeval om de hoek kijken: er spoelt een boot met een baby aan.

Politiek: SPLINTER, in de politiek

21.15 - 21.55 uur op NPO3

Is macht een middel of een doel op zich? En nog belangrijker: wat doet macht met je? Met Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck bespreekt Splinter Chabot of de macht nog wel in Den Haag ligt of dat het bedrijfsleven tegenwoordig in control is.

Reality: Nederland Verhuist

22.30 - 23.05 uur op NPO1

In de Nederland Verhuist-aflevering van deze week staan Marjolein en Björn centraal. Dat Marjolein gek is op jenever is duidelijk: ze drinkt het, spaart flessen én is directeur van het Nationaal Jenevermuseum in Schiedam. Wat een geluk dat ze met haar man Björn gaat verhuizen naar een voormalige jeneverdistilleerderij in Delft. Björn op zijn beurt verzamelt stenen, boeken en beelden. Er is dus meer dan een boedelbak nodig om de inboedel naar Delft te vervoeren.

Film: Saving Private Ryan

20.30 - 0.00 uur op RTL 7

De slachtpartij van de invasie in Normandië wordt in al zijn details uitgelicht. Door de hectische montage en de cameravoering lijkt het alsof je er middenin zit. In de film volg je een groepje militairen dat onder leiding van Captain Miller (Tom Hanks) een soldaat achter vijandelijke linies moet opsporen.

