Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Informatief programma: Timeline

22.20 - 23.05 uur op NPO1

In het gloednieuwe Timeline moeten Raoul Heertje en Lieven Scheire, ieder gesteund door een speciale gast, intrigerende vraagstukken oplossen. Maar niet zomaar vraagstukken. In Timeline draait het om de juiste chronologische volgorde. Precies, de juiste tijdlijn dus. Aan presentator Eric van Sauers de taak om ervoor te zorgen dat de verhalen niet met de feiten aan de haal gaan.

Reisprogramma: Floortje naar het einde van de wereld

21.30 - 22.20 uur op NPO1

Haar wieg stond in de Hollandse klei, maar inmiddels woont Carolina al ruim dertig jaar aan de overkant van de plas. In Wyoming trekt ze met haar huifkar én achthonderd mekkerende geiten van april tot november de wildernis in. Floortje wandelt een paar dagen met haar mee, dwars door het Amerikaanse Heartland.

Film: Knocked Up

22.40 - 1.10 uur op Net5

De blowende lapzwans Ben (Seth Rogen) maakt Alison (Katherine Heigl) zwanger tijdens een onenightstand. De tegenpolen besluiten elkaar beter te leren kennen om te kijken of er een relatie inzit.

Realityserie: Return to Amish

21.00 - 23.00 uur op TLC

Na de wilde uitstapjes naar New York en Florida is het gros van de afvallige amish teruggekeerd naar het protestantse thuishonk. Maar ook hier loopt het niet op rolletjes. Zo krijgt het knappe mennonietenmeisje Dawn de deksel van de gemeenschap op de neus als haar aan porno verslaafde man haar blijkt te bedriegen. Ze is witheet, maar wat mag en kan ze doen?

Film: Friends with Benefits

20.30 - 22.40 uur op Net5

Headhunter Jamie (Mila Kunis) heeft Dylan (Justin Timberlake) naar New York gehaald. Om hem de stad te leren kennen, trekken ze elke dag met elkaar op. De chemie tussen de twee heeft één nadeel: als kijker vraag je je af waarom het zo lang duurt voordat ze aan elkaar gaan friemelen.