Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Informatief programma: Therapie

21.20-22.05 op Canvas

Veel mensen kampen met een depressie of burn-out aan. Voor het nieuwe programma Therapie werd de behandelkamer van zes Vlaamse psychologen maandenlang volgehangen met camera's. Waar lopen we met z'n allen tegenaan en vooral: hoe lossen we het op?

Docuserie: Andere tijden

21.20-22.00 op NPO 2

VVD-coryfee Hans Wiegel blikt met een aantal andere hoofdrolspelers terug op 19 mei 1999, waarin hij zijn 'tegen' uitspreekt over de invoering van het correctief referendum. Een 'tegen' met verstrekkende gevolgen: het betekende het einde van Wim Koks tweede paarse kabinet.

Amusement: Mars tegen Venus

20.30-21.50 op NET 5

Als je als man moet kiezen, ga je dan voor een kale knar of voor een stotterend apparaat? En wat heeft een vrouw nou liever naast zich op de bank zitten: een stoere Viking of een driftig geëpileerde metroman? In Mars tegen Venus nemen de teams van Jan Versteegh en Leonie ter Braak het tegen elkaar op om antwoord te vinden op die ene, allesomvattende vraag: wie kent de andere sekse het beste?

Film: Coming to America

20.30-22.55 op RTL 7

Murphy schittert in deze amusante comedy als een Afrikaanse prins die weigert met het mooie meisje te trouwen dat door zijn vader is uitgezocht. In plaats daarvan reist hij undercover naar New York om een intelligente, onafhankelijke vrouw te vinden. Murphy wordt vergezeld door Hall en bekijkt het land met een naïeve blik en een onverwoestbare grijns. Hij ziet wel wat in Headley, maar zij heeft al wat met de botte LaSalle.

Documentaire: Free solo

21.00-23.00 op National Geographic

Het is de droom van Alex Honnold om de 1 kilometer hoge rotswand El captain in Yosemite National Park 'free solo' te beklimmen. Dat betekent in zijn uppie, zonder touwen of andere hulpmiddelen. Het betekent ook dat de kleinste fout dodelijk kan zijn. Dat zorgt voor de nodige ongerustheid bij Honnolds vriendin Sanni, die de film zijn emotionele kracht geeft. De show wordt echter gestolen door de beelden, die zijn gefilmd door Honnolds vrienden, die zelf ook ervaren klimmers zijn.

