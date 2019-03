Thijs Zonneveld vindt de manier waarop wielrennen live op televisie wordt uitgezonden achterhaald. Volgens de wielerjournalist zouden zenders inspiratie moeten opdoen bij de Formule 1.

Ook vindt Zonneveld de pittoreske omgevingsbeelden van kerken en kastelen die tijdens wielerwedstrijden als de Tour de France of de Giro d'Italia worden getoond niet meer van deze tijd. "Het wordt nog altijd in beeld gebracht als in de jaren zeventig", zegt hij in een interview met Panorama.

"Het is toch ongelooflijk dat de cameraman nog altijd over de schouder van de motorbestuurder kijkt om te laten zien hoe hard het gaat. Dan denk ik: neem een voorbeeld aan de Formule 1."

"In theorie is dat ontzettend saai. Ze rijden immers constant dezelfde rondjes. En toch krijgen ze het voor elkaar om zo'n race, vanuit de auto en met heel veel data, perfect in beeld te brengen."

Wielrenners met camera's op hun helm

De 38-jarige Zonneveld zou het toejuichen als er bijvoorbeeld camera's op de helmen van de wielrenners bevestigd worden: "Ik denk dat het zeker zal aanslaan. Mij lijkt het in ieder geval top. Dat je inlogt op jouw favoriete coureur en je op het tweede scherm kan meekijken alsof je zelf fietst."

Daarnaast zou de televisieregistratie van het wielrennen volgens Zonneveld met minder lange etappes aantrekkelijker gemaakt kunnen worden.

"Bijvoorbeeld 100 kilometer in plaats van 200. Dan daag je de renners uit om eerder te gaan en wordt het nog explosiever."

'Het is even afwachten'

De columnist en auteur vindt vooral de vlakke etappes die vaak in een massasprint eindigen te lang.

"Natuurlijk, ik begrijp dat mensen een massasprint mooi vinden. Dat vind ik zelf ook. Maar niet als ik daarvoor zes uur voor niks heb gekeken", aldus Zonneveld.

"Maar ja, het is even afwachten wat de organisatie gaat doen. Het liefst wil ze alles bij het oude houden. En dat zou ik echt heel jammer vinden."