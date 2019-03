De Britse realityserie Love Island gaat voortaan anders om met deelnemers. Na de zelfmoord van twee oud-kandidaten, zegt maker ITV de noodzaak in te zien van betere ondersteuning.

De zender laat in een verklaring weten altijd al steun te hebben geboden aan de deelnemers, maar een half jaar geleden te zijn gestart met een onderzoek, uitgevoerd door een psycholoog en zijn team. Naar aanleiding daarvan is besloten het proces te verbeteren.

"We zullen niet langer wachten tot de deelnemers naar ons toekomen als ze problemen ondervinden, maar wij gaan actief bij hen checken hoe het met hen gaat", valt te lezen in de verklaring.

Oud-deelnemer Sophie Gradon, die in 2016 meedeed, overleed in juni 2018 door zelfmoord. Onlangs overleed Mike Thalassitis, die in 2018 meedeed, om dezelfde reden.

Love Island is in Groot-Brittannië een populaire realityserie: vrijgezelle vrouwen en mannen doen mee om de liefde te vinden op een zonnige locatie. In Nederland is de serie dagelijks te zien bij RTL5.