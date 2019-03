Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Informatief programma: Dit is niet mijn wereld vriend

21.15 - 22.00 uur op NPO 3

We begrijpen met z'n allen maar weinig van elkaars leven. Waarom zou je tot 6 uur 's ochtends op een verlaten industrieterrein staan te hakken, terwijl je ook lekker in je sta-op-stoel een puzzeltje kunt maken? In Dit is niet mijn wereld vriend duiken twee (semi-)BN'ers, met vooroordelen en al, in elkaars leven. Charlotte Pieters presenteert.

Misdaadserie: The Miracle

23.10 - 00.00 uur op CANVAS

Italië, ergens in de nabije toekomst. Een referendum over het vertrek uit de EU staat voor de deur. Premier Fabrizio Pietromarchi ziet het hele zaakje met lede ogen aan. Vlak voor het referendum wordt hij gealarmeerd door het hoofd van de militaire politie, generaal Giacomo Votta. Tijdens een inval bij maffiabaas Molocco is een Mariabeeld gevonden dat onophoudelijk menselijk bloed huilt.

Actualiteitenprogramma: Nederland kiest: slotdebat

20.35 - 22.05 uur op NPO 1

De dertien landelijke partijleiders duiken aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen de politieke boksring in om in duo's te debatteren over stellingen die ze zelf hebben meegenomen. Loting bepaalt wie er tegen wie uitkomt.

Film: Alien: Covenant

20.30-22.50 uur op Veronica

In Alien: Covenant is het ruimteschip Covenant op weg naar een kolonie, maar maakt een omweg als de crew een signaal oppikt dat duidt op menselijk leven. Grote fout, want ze worden opgewacht door een heleboel oude bekenden.

Film: Crocodile Dundee

20.30-22.30 uur op RTL 7

Doldwaze humor rond de Australische komiek Hogen. De Amerikaanse journaliste Kozlowski vertrekt naar down under om de mythe rond de onverschrokken krokodillenjager Hogan te ontrafelen. Na diverse spannende avonturen haalt zij de onbehouwen primaat over naar de stadsjungle van New York te gaan, alwaar de naïeve Hogan zich staande moet houden tussen gierende autobanden, criminaliteit en prostitutie.