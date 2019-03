Guus Meeuwis vond het lastig om kandidaten te beoordelen in The Voice. "Iemand die zingt, moet zichzelf ontdekken", zegt hij in de podcast van Ruud de Wild.

De succesvolle zanger erkent dat de kandidaten in het programma soms hard aangepakt kunnen worden. "Dat is misschien ook de reden dat ik het maar één seizoen gedaan heb."

De programmamakers vroegen Meeuwis drie keer om jurylid te worden. Bij die laatste poging ging hij overstag en verving hij Marco Borsato.

"De doorslaggevende reden was vooral mijn dochter, die zei: 'Ah pap, doe dat nou eens.'"

'Ik pas gewoon niet zo goed in zo'n stoel'

Meeuwis trad het avontuur in 2016 met volle moed tegemoet, "maar ik denk dat ik qua karakter gewoon niet zo goed in zo'n stoel pas".

"Ik vond het heel lastig mensen te beoordelen. Iemand die zingt, moet zichzelf ontdekken. Daar kan hij bij geholpen worden en dat wil ik graag doen. Maar ik weet niet of dat vanuit die stoel moet. Niets ten nadele van het programma, het was geweldig om deel uit te maken van het grootste programma ter wereld."

'De keuze was wel simpel'

Meeuwis moest na dat seizoen vrij snel besluiten of hij zijn deelname zou voortzetten of niet, maar er kwam ook een album en een daaraan verbonden tour aan. "Die keuze was wel simpel."

Meeuwis won afgelopen week de Lennaert Nijgh Prijs voor zijn gehele oeuvre en is bezig met de voorbereidingen van de kindereditie van Groots met een zachte G.