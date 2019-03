Pauw & Jinek: De Verkiezingen zal maandagavond niet zoals gepland vanuit Arnhem uitgezonden worden, maar vanuit Amsterdam. Het besluit om van locatie te wisselen, is volgens de KRO-NCRV genomen naar aanleiding van de aanslag die maandag in Utrecht plaatsvond.

Eerdere afleveringen van het programma werden tot nu toe live uitgezonden vanuit verschillende plekken in het land, zoals Veghel, Loppersum en Den Haag.

Eva Jinek en Jeroen Pauw zouden het programma maandag vanuit Arnhem presenteren. "Maar omdat de uitzending nu niet in het teken van de verkiezingen staat, hebben we besloten de uitzending in Amsterdam te houden", laat een woordvoerder van KRO-NCRV weten.



In de komende uitzending gaan de gasten in op de mogelijke achtergronden van de aanslag in Utrecht, waarbij maandagochtend drie doden vielen.