Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: Team Spoedeisende Hulp



20.30-21.30 uur op RTL 5

In deze kopie van Trauma Centrum volgen we tien weken lang de artsen en verpleegkundigen van de Spoedeisende Hulp van twee gerenommeerde ziekenhuizen: het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en het Medisch Spectrum Twente in Enschede.

Film: The Maze Runner



20.30-22.45 uur op Net5

Een groep jongens wordt in een ommuurd stukje natuur gedumpt en moet zichzelf zien te redden. Achter die hoge muren zit een doolhof, waar levensgevaarlijke monsters rondlopen. Geen onbelangrijk detail: de jongens leiden aan geheugenverlies. Gelukkig laat hoofdpersoon Thomas (Dylan O'Brien) zich daardoor niet uit het veld slaan.

Reportageserie: Dierenkliniek: Hart van Brabant

21.30-22.30 uur op RTL 5

Een koortsige bulldog, een dolgedraaide hamster of een schorre kaketoe: in het Evidensia Dierenziekenhuis in het Brabantse Waalwijk is het een komen en gaan van zieke of gewonde dieren én hun baasjes. Een ding hebben de onfortuinlijkerds gemeen: ze komen hier niet voor hun plezier. Aan de artsen en assistenten van de kliniek de taak de beestjes weer op te lappen.

Film: Captain Phillips

20.30-23.10 uur op RTL 8

Tom Hanks geeft uitstekend gestalte aan een man wiens vrachtschip gekaapt wordt door gewapende piraten en die de confrontatie aangaat. Richard Phillips, die dit in 2009 echt meemaakte, was dan ook geen actieheld, maar een gewone zeeman, die simpelweg zijn hoofd erbij hield toen een groepje Somaliërs zijn vaartuig enterde.

