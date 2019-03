Het verkiezingsdebat van EenVandaag van maandagavond is afgelast naar aanleiding van de aanslag in Utrecht.

Verschillende politieke partijen hebben maandag besloten hun campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen niet door te laten gaan.

Het debat zou in Rotterdam plaatsvinden. Hoofdredacteur René van Brakel zegt te begrijpen dat de partijleiders ervoor hebben gekozen om niet mee te doen.

"Het is heel begrijpelijk dat het debat niet doorgaat en de campagne voor de verkiezingen is gestaakt door de gebeurtenissen in Utrecht. Onze uitzending komt vanavond niet vanuit Rotterdam, maar staat uiteraard geheel in het teken van de mogelijke terreuraanslag in Utrecht", aldus Van Brakel in een reactie.