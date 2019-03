Tim den Besten gaat voor het programma De outsiders op zoek naar mensen die op een bijzondere manier door het leven gaan. De 31-jarige presentator is met zijn nieuwe programma vanaf 18 april om 20.55 uur te zien op NPO3.

In de eerste aflevering van De outsiders is Marieke, die uit principe geen dierlijke producten uit de bio-industrie eet, te zien. In plaats daarvan jaagt ze haar eigen vlees bij elkaar.

Aflevering twee staat in het teken van Robert, die heilig gelooft in de genezende werking van kruiden die hij in de stad plukt.

Ook Sabine en René maken hun opwachting in het programma. Zij gaven hun baan en huis op en reizen rond in hun camper. Jeanette, die als fruitariër vrijwel al haar eten bij de fruitgroothandel haalt, komt aan bod.

De serie zal uit zes afleveringen bestaan. De inhoud van de afleveringen over onder meer technologie en inkomen wordt op een later moment bekendgemaakt.