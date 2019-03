Ruim een miljoen mensen stemden zaterdagavond af op de eerste aflevering van Even tot hier. Het satirische programma van De Kwis-presentatoren Niels van der Laan en Jeroen Woe was daarmee de zesde best bekeken show van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Of de presentatoren hiermee het record van De Kwis evenaren of verbreken, dat bijna een jaar geleden na tien seizoenen stopte, moet nog blijken. Gemiddeld stemden er op het moment van uitzending en uitgesteld samen ruim 1,7 miljoen mensen af op De Kwis.

De meeste mensen (1.770.000 miljoen) bleven zaterdagavond thuis voor het NOS Journaal. De aftrap van de nieuwe reeks Ik vertrek was met 1.587.000 kijkers het tweede best bekeken programma van de dag. De finale van Holland's Got Talent completeert de top 3 met 1.484.000 miljoen kijkers.