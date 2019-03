Het eerste programma dat Paul de Leeuw sinds zijn vertrek bij BNNVARA voor RTL maakt, heet Paul Pakt Uit.

In het programma geeft de presentator cadeaus weg, te midden van het studiopubliek en onder begeleiding van de negenkoppige huisband van Stef de Hond. De Leeuw gaat daarnaast het land in en deelt ook 's nachts cadeaus uit.

De presentator laat weten zich als een vis in het water te voelen in zijn nieuwe programma. "Mensen blij maken met een klein gebaar, een cadeautje, een liedje of een artiest. Kortom: in Paul Pakt Uit ben ik de blije eikel."

Volgens Peter van der Vorst, directeur Content & Marketing bij RTL, heeft De Leeuw als maker het grote talent om de harten van jong en oud te raken. Hij noemt het familieprogramma "een echte feelgoodshow met een knipoog" en "precies het familiegevoel voor de zaterdagavond van RTL 4."

Presentator overgestapt van BNNVARA naar RTL

Afgelopen juni maakte de presentator bekend over te stappen naar RTL. De Leeuw was sinds 1990 werkzaam bij de VARA en later BNNVARA, waar hij zijn debuut maakte met het programma De Schreeuw van de Leeuw.

De presentator was al op RTL te zien als jurylid in het Holland's Got Talent en zal op 5 december een sinterklaasshow maken voor de zender.

Paul Pakt Uit is vanaf zaterdag 30 maart om 20.30 uur te zien bij RTL 4