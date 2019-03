In een open brief aan minister Arie Slob (Media) laat de NPO samen met het College van Omroepen (CVO) weten toch niets te zien in reclamevrije publieke zenders. Zij zien hiervan af naar aanleiding van de uitkomsten van een onderzoek, schrijft het AD.

Uit het recente onderzoek van marktonderzoeksbureau GfK blijkt dat een meerderheid van tv-kijkend Nederland totaal geen moeite heeft met de aanwezigheid van reclame.

Vooral de uitkomst dat 51 procent van de ondervraagden geen been ziet in het schrappen van netten en andere diensten, om daarmee een reclamevrije publieke omroep te realiseren, is volgens de NPO en de omroepen overtuigend.

Begin dit jaar liet NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman nog weten niet langer afhankelijk te willen zijn van de onbetrouwbare reclamemarkt en stelde zij voor de STER-reclameblokken stapsgewijs af te schaffen. Zij pleitte hiervoor omdat de advertentie-inkomsten, waar het mediabudget voor de publieke omroep voor ongeveer een kwart uit bestaat, aan het dalen waren.

Rijxman plaatste wel een kanttekening bij haar voorstel. Ter compensatie zou de overheid moeten bijspringen door bijvoorbeeld een belastingverhoging in te voeren, waarbij elke Nederlander ongeveer 80 cent zou bijdragen aan het mediabudget.

Overheid niet bereid de NPO financieel tegemoet te komen

Nadat alles erop wees dat de overheid niet bereid is de NPO financieel tegemoet te komen en de onderzoeksuitkomsten bevestigden dat de kijker geen problemen heeft met reclames, kwam het besluit een brief te schrijven.

In de brief, die in handen is van het AD, schrijven Rijxman en Arjan Lock van het CVO dat zij graag zien dat de afhankelijkheid van reclame voor de omvang van hun budget wordt verkleind. "Maar, mede met de uitkomsten van het publieksonderzoek in het achterhoofd, niet tot iedere prijs."

Zo vinden beide organisaties dat een reclamevrij experiment rondom kinderprogrammering, online en on demand, zoals zij eerder hebben geopperd, alleen mogelijk is wanneer er volledige zekerheid is over de publieke financiering. "Als dat niet mogelijk is zijn wij, mede in het licht van de nieuwe onderzoeksresultaten, geen voorstander van een reclamevrij experiment", aldus NPO en CVO.

Minister Slob is al enige tijd bezig met het ontwikkelen van nieuwe plannen voor het publieke bestel. Onder deze verschillende scenario's is ook het plan voor een reclamevrije publieke omroep. De omroepen en de NPO willen met hun brief proberen enige invloed op het plan uit te oefenen.