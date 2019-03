Johnny de Mol weet dat Talpa de komende twee jaar moet laten zien dat zenders als SBS6, Net5 en Veronica een positieve verandering doormaken. "We weten wat ons te doen staat."

Dat zegt De Mol in de NU.nl-podcast In de auto met.

De Mol erkent dat het nieuwe project van zijn vader een zekere alles-of-nietshouding afdwingt. Zijn vader heeft niet alleen zijn zoon gevraagd voor de zenders te gaan werken, maar ook zijn zus Linda. Ook bekende namen als Wendy van Dijk, Erland Galjaard en Patty Brard maakten de overstap.

"We weten hoe het spelletje gespeeld wordt. Als er tussen nu en twee jaar geen verandering ontstaat, dan hoef je dat in het derde jaar niet meer af te dwingen. Als we het wel voelen, dan geven we gas bij. We weten allemaal dat het de komende twee jaar moet gebeuren", zegt De Mol.

'Ik kon ook nee zeggen'

De Mol zal de missie van zijn vader, net als zijn tante en vele andere presentatoren, met veel energie ondersteunen.

"Ik kon ook nee zeggen, maar we gaan het doen. Let's go, drie keer is scheepsrecht. De pers heeft iets te snel geoordeeld, maar ik denk dat het ergste wel voorbij is. RTL krijgt nu even de aandacht, door Twan Huys en RTL Late Night. Die aandacht verschuift de hele tijd. We moeten nu inhoudelijk gaan bouwen en voor een positief beeld zorgen. Kijken of ons die tijd wordt gegund."

De veertigjarige presentator besluit: "Als het mislukt, dan ligt het niet aan de inzet of aan het geleverde werk. Dan is Nederland wellicht klaar voor iets anders en dan zijn wij de eersten om dat toe te geven."