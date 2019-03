John de Mol wordt door de media vaak hard aangepakt. Volgens zijn zoon Johnny lijkt hij een lage gunfactor te hebben: "Maar ik heb nog nooit gehoord dat mijn vader iemand tekort heeft gedaan", zegt hij tegen NU.nl.

John de Mols commerciële zender Tien bleef na de start in 2005 slechts twee jaar in de lucht. Voor een deel had dat te maken met een imagoprobleem, omdat De Mol de populaire presentatoren van dat moment van andere zenders overnam.

Sinds de volledige inlijving van SBS door Talpa is een soortgelijke transferwoede met de bijbehorende kritiek ontstaan, terwijl De Mol benadrukt dat de meeste presentatoren die de overstap maken het contract bij hun oude zender hebben uitgediend. Hoe kan het dat John nog niet de harten verwarmt, zoals zijn zus Linda of zijn zoon Johnny dat wel kunnen doen?

"Hij moet zijn gezicht wat vaker laten zien. Dat zeg ik tegen hem en dan doet hij dat ook wel af en toe, zoals bij De Wereld Draait Door. Mijn vader kan een bepaalde uitstraling hebben. Met een blik kan hij de indruk wekken van: don't go there", zegt Johnny de Mol.

"Hij heeft te veel mensen om zich heen die dat ook voelen. Die hebben misschien een goede vraag of een leuk idee, maar denken wellicht: laat maar. Erland (Galjaard, nieuwe strategisch adviseur bij Talpa, red.) is iemand die daar doorheen kan kijken. Die is bereid om zijn mening door te drukken. Als ik in mijn vaders positie stond, zou ik meer van dat soort mensen om me heen verzamelen. En dat wil hij misschien ook wel."

'Dat blijft aan hem kleven'

Volgens Johnny lijken sommige mensen te vergeten welke weg zijn vader heeft afgelegd.

"Mijn vader was 24 en werkte bij de TROS. Hij had daar een topbaan, maar ging voor zichzelf beginnen. Hij sloot meerdere leningen af, heeft zijn moeder een jaar lang als secretaresse in dienst genomen en verder alles alleen gedaan. Met Big Brother heeft hij een klapper gemaakt. Wat hij met Tien heeft gedaan, vergelijk ik met het leiden van een voetbalclub. Je wil de beste spelers kopen. In Nederland wordt daar op neer gekeken. Dat blijft aan hem kleven. Maar ik heb het idee dat, naarmate hij vaker zijn ware gezicht laat zien, dat wel wat minder wordt."

'Verhaal rondom Piet Paulusma ligt genuanceerder'

Ook in het geval van het vertrek van Piet Paulusma bij SBS6 vindt De Mol junior dat de beeldvorming niet helemaal klopt. Begin februari werd duidelijk dat het contract van de weerman na 23 jaar niet wordt verlengd, veel mensen reageerden daar verontwaardigd op.

"Die man is onwijs netjes voorzien. Het ligt allemaal genuanceerder, dus dat is onhandig. Zeker nu alles onder een vergrootglas ligt. Dat zeg ik ook tegen mijn vader. Ik ga dat niet voor de camera van Shownieuws recht praten, denkt hij dan en dat begrijp ik. Ik hoor zo vaak van mensen die hij aan zich heeft gebonden, dat hij ze goed voorziet. Maar ik heb nog nooit gehoord dat hij iemand echt heeft genaaid of tekort heeft gedaan."