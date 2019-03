Jan Versteegh wordt niet gelukkiger of ongelukkig als hij succesvol in zijn werk is. De presentator merkt dat de tegenvallende kijkcijfers van 6 Inside wat dat betreft weinig invloed op hem hebben.

"Ik had eerlijk gezegd het tegengestelde verwacht. Dat tegenvallende kijkcijfers bij een nieuwe job me wel uit mijn evenwicht zouden brengen. Maar ik heb juist ontzettend veel plezier in het maken, ik kan het goed vinden met Albert (Verlinde, red.) en zie onze show elke week beter worden", aldus de 33-jarige presentator in gesprek met Het Parool.

De recensies van het programma vallen tegen en gemiddeld kijken er niet meer dan 150.000 mensen naar het dagelijkse programma. "Hoe anderen mijn werk ontvangen, blijkt mijn geluk gelukkig niet te beïnvloeden", aldus Versteegh.

Versteegh geniet echt van wat hij doet, zo zegt hij. "De sfeer op de redactie is goed. Waarom zou ik medelijden nodig hebben?"

Toch hoopt ook hij op meer kijkers. "Van SBS en John de Mol krijgen we de tijd om nog lekker door te bouwen. En mochten we op enig moment alsnog van de buis worden gehaald, dan proberen we toch gewoon weer iets anders? En stel dat morgen mijn televisiewerk ineens helemaal zou ophouden, dan nog kijk ik met een goed gevoel terug."