Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Docuserie: Natuur op 2: Superkleine dieren

17.10-18.10 op NPO 2

Een aap van formaatje muis, een nijlpaard dat in je binnenzak past of een vogel die je zomaar met je vliegenmepper uit de lucht zou kunnen meppen. Bioloog Patrick Aryee laat in deze minidocumentaire zien waar kleine dieren groot in kunnen zijn.

Jeugdserie: Zeven kleine criminelen

18.30-19.00 op NPO 3

De twaalfjarige Raffie heeft een probleem: zijn broertje, zijn oma en hijzelf dreigen uit huis te worden gezet. Er moet geld op tafel komen, maar hoe? Samen met zijn vrienden besluit hij een bank te overvallen.

Cabaret: Henry van Loon: Sleutelmoment

22.30-23.30 op NPO 3

Het kan snel gaan. Het ene moment zit je nog in je schuur aan een bromfiets te sleutelen, het volgende moment ben je opperhoofd van een indianenstam. Ondertussen speel je de hoofdrol in een musical. Het zou zomaar kunnen. Althans, in het absurde universum van Henry van Loon.

Reportage: Tegenlicht

21.05-22.00 op NPO 2

Zit er enige economische logica achter een dergelijke nationalistische 'America first'-strategie, een strategie die zich ontfermt over de verliezers van de globalisering?

Film: Last Vegas

22.35-00.40 op Veronica

Het onderlinge contact tussen vier jeugdvrienden is behoorlijk verwaterd tegen de tijd dat ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. De draad wordt weer opgepikt als een van hen (Michael Douglas) gaat trouwen en de andere krasse knarren worden uitgenodigd op zijn vrijgezellenfeest in Las Vegas. Dat zorgt voor de nodige grappen over ouder worden en jong blijven.

