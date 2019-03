Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Talentenjacht: Holland’s Got Talent

20.00-22.00 op RTL 4

Na een enerverend seizoen, waarin transgender Lisette Helegaar geen transgender bleek te zijn en topfavoriet Fleur het veld onverhoeds al in de halve finale moest ruimen, is het nu aan de kijker: wie wint vanavond de titel en treedt hiermee in de voetsporen van de dansmariekes van hiphopcrew The Fire?

Misdaadserie: Arctic Circle

20.25-22.45 op NPO 3

Tijdens een routinecontrole van een afgelegen Lapse berghut stuit rechercheur Nina Kautsilo op twee dode prostituees, terwijl een derde voor haar leven vecht. Het politieonderzoek neemt een bizarre wending als er in het bloed van de dames een dodelijk virus wordt ontdekt. Wanneer er veel doden vallen, laat de Finse politie als laatste redmiddel de Duitse viroloog Thomas Lorenz invliegen.

Informatief programma: Wat een verhaal

22.10-22.45 op NPO 1

We hebben allemaal wel een oom Wim, die met zijn bizarre, maar waargebeurde verhalen menig kringverjaardag opleukt. In Wat een verhaal staat iedere week zo'n oom Wim centraal. De Wim van dienst vertelt zijn of haar smakelijke anekdote aan André van Duin en Anne-Marie Jung, die het verhaal tot op het bot ontleden.

Amusement: Even tot hier

21.25-22.10 op NPO 1

Niels van der Laan en Jeroen Woe zijn terug. Samen met de oude, vertrouwde Miguel Wiels Band, een ensemble van zeven zingende acteurs, een expert én een muzikale grootheid laten de heren vanaf vanavond in rap tempo weer ál het nieuws van de week de revue passeren.

Film: Entrapment

21.15-23.05 op Éen

Verzekeringsagente Catherine Zeta-Jones probeert meesterdief Sean Connery op heterdaad te betrappen, en zet een ingewikkelde val voor hem. Hij is niet zo dom dat hij zich door haar charmes laat benevelen. Of wel?