Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realitysoap: Hollywood medium

22.00-23.00 uur op E! Entertainment

In deze eerste aflevering van het vierde seizoen heeft Tyler een bijzondere boodschap voor Liberty, de zus van Pitch Perfect-actrice Rebel Wilson, die tegen een burn-out aanschurkt.

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in maart.

Documentaireserie: Reizen Waes

20.25-21.25 uur op NPO 3

Het is wat op de achtergrond geraakt, maar Oekraïne is nog altijd een land in oorlog. Tom Waes toert in de laatste twee afleveringen van het seizoen drie weken lang door een gigantisch land dat hij amper kent. En dat nog altijd in oorlog is. Zo bezoekt hij het Maidanplein, waar vijf jaar geleden honderd demonstranten werden doodgeschoten en gaat hij logeren in Tsjernobyl, dat vreemd genoeg een toeristische topattractie is geworden.

Heeft dit avontuur je reislust geïnspireerd? Bekijk dan dit lijstje met de zeven beste reisseries op Netflix.

Informatief programma: De wilde ruimte

21.05-22.00 uur op NPO2

Staat de mens op het punt de ruimte te koloniseren? Eten we onze Snickers straks op de maan of op Mars? In De wilde ruimte verkent wetenschapsjournalist Anna Gimbrère onze toekomst in de ruimte en neemt ze ons mee op ontdekkingsreis in de wereld van de ruimtevaart.

Bekijk ook dit lijstje met nieuwe films en series die afgelopen week op Netflix verschenen.

Film: The Pink Panther

20.30-22.30 uur op RTL 8

Een voetbaltrainer is vermoord en een kostbare ring is gestolen. De Franse regering heeft geen goede inspecteur in voorhanden, dus kiezen ze voor Clouseau (Steve Martin).

Film: Not Without My Daughter

00.25-02.35 uur op RTL 8

De Amerikaanse Sally Field is getrouwd met de Iraanse Alfred Molina en samen hebben ze dochtertje Rosenthal. Een trip naar Iran verandert in een ware nachtmerrie: Molina sluit zich aan bij de volgelingen van de Ayatollah en verbiedt zijn vrouw terug te keren naar de Verenigde Staten. Field zet alles op alles om Iran te ontvluchten.

Heb je een traantje moeten laten bij deze ontroerende film? Hier zijn zes verdrietige films.