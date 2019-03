Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Consumentenprogramma: Keuringsdienst van Waarde

20.25-20.55 uur op NPO3

De kaassoufflé is al jaren een klassieker in de snackbar, maar wat voor kaas zit er eigenlijk verstopt onder die laag deeg? Gouda, Emmentaler of Gruyère? De Keuringsdienst snijdt de soufflé open om te kijken wat voor vlees we in de kuip hebben.

Portret: David Bowie: Finding Fame

23.05-00.45 uur op NPO2

In dit derde deel van de trilogie over de Britse popheld: het ontroerende verhaal van Francis Whately over hoe David Robert Jones veranderde in David Bowie, hoe David Bowie Ziggy Stardust werd en hoe Ziggy het muzikale landschap veranderde en vervolgens onsterfelijk maakte. Het leven van Bowie wordt binnenkort verfilmd.

Realityshow: Temptation Island

20.30-21.30 uur op RTL 5

Het eerste kampvuur liet vorige week zijn sporen na. Met het tweede in het vooruitzicht stijgt de spanning in beide resorts dan ook tot een hoogtepunt. En ja hoor, de beelden van de overspelige partners laten een diepe indruk achter. De eerste barstjes in de relaties worden langzaam zichtbaar.

Reportage: Verborgen Verleden

20.25-21.15 uur op NPO2

Alex Klaasen is als cabaretier, zanger en acteur een waar multitalent. Maar aan wie heeft hij al dat talent te danken? Hij vermoedt dat het voor een deel bij zijn opa aan vaders kant te vinden is. Om meer over diens talenten te weten te komen, doorkruist Klaasen drie landen om te eindigen bij een van de beroemdste zangkoren ter wereld.

Film: We Bought a Zoo

20.30-23.05 uur op Net5

Om aan het verstikkende gevoel van verdriet te ontsnappen, koopt weduwnaar Matt Damon een prachtig huis op het platteland, met veel ruimte voor weinig geld. De adder onder het gras? Er zit een dierentuin bij. Zijn dochter vindt het prachtig, maar zijn puberende zoon is er minder blij mee. Kan het wat worden tussen Damon en de leuke dierenverzorgster Scarlett Johansson?

